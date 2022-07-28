乌克兰首都附近军事基地遇袭 前线硝烟四起

（法新社基辅28日电） 乌克兰官员今天证实俄罗斯军队攻击了首都基辅（Kyiv）北郊的一个军事基地，罕见承认俄军成功攻击乌国军事基础设施。

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乌国高阶军官葛罗莫夫（Oleksiy Gromov）告诉媒体记者，俄军于格林威治标准时间凌晨2时左右，向柳季日（Lyutizh）的一个军事基地发射「6枚口径（Kalibr）巡弋飞弹」。

根据葛罗莫夫的说法，这个位于首都以北约30公里处的小镇遇袭，造成1栋建筑物被毁、2栋受损。

他还说，俄军发射的飞弹中有1枚被乌国防空系统击落，6枚飞弹都是从克里米亚半岛（Crimea）发射。俄罗斯于2014年从乌国手中并吞克里米亚。

葛罗莫夫还通报了另一起对乌国北部切尔尼戈夫地区（Chernigiv）的攻击，炮弹则是来自俄国的盟邦、邻国白俄罗斯。

他证实，俄军攻势确有造成乌军「损失」。

至于在乌国东部，俄军正试图向希维尔斯克（Siversk）和巴赫姆特（Bakhmut）推进。葛罗莫夫说，莫斯科企图占领顿巴斯地区（Donbas）的这两个城镇。

他表示，当地的局势「很艰困，但仍在（乌军）完全掌控之下」。

他还说，乌军正在莫斯科控制的赫松地区（Kherson）发动反攻，过去2周里已收复3个村庄。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒体发文称：「这是个令人不安的早晨，飞弹威胁再度出现。我们不会放弃（抵抗）。」

第聂伯罗（Dnipro）州长列兹尼琴科（Valentin Reznichenko）也发文说，该州中部的一次攻击至少造成1人丧生、2人受伤。

乌国第二大城、东北部的哈尔科夫（Kharkiv）市长泰芮可夫（Igor Terekhov）则称，昨夜该城两度遭到S-300飞弹炮轰，并引发多场火灾。

在南部尼古拉耶夫州（Mykolaiv），州长维塔利．金（Vitaliy Kim）也说，在「大范围」炮轰后，当地有1人受伤，1所校舍被毁。（译者：施施/核稿：陈政一）

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