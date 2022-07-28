争取遭囚美国人获释 布林肯将与俄国外长对谈

（法新社华盛顿27日电） 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天宣布将与俄罗斯外交部长进行俄乌战争以来的首次对谈，还说美国已向俄方做出「重大提议」，以让女篮球星格林纳等美国人得以获释。

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布林肯说，他预期将「在接下来几天内」与俄国外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）针对提议释放退役美军陆战队员惠兰（Paul Whelan）及格林纳（Brittney Griner）一事通电话。

布林肯告诉媒体，格林纳和惠兰「遭到错误拘押，必须让他们能够回家」。

他说：「我们几周前提出重大提议，要促成两人获释。我们两国政府反覆直接针对提议沟通，我会利用这些对话亲自跟进采取行动。」

布林肯以此事敏感性为由，拒绝提供细节，或证实美国愿意拿遭定罪的俄国军火贩子布特（Viktor Bout）来交换放人的相关报导。

美俄两国在俄乌激烈交战之际已进行过一次换囚行动，华府4月间以遭定罪的俄籍毒贩雅洛申科（Konstantin Yaroshenko）换回退役美军陆战队员利德（Trevor Reed）。

美国总统拜登面临让格林纳获释的压力渐增，格林纳在俄国面临10年徒刑，她的妻子稍早指责拜登政府做得太少。

惠兰在一家汽车零件公司担任安全事务主管，2018年12月在莫斯科遭逮捕，2020年因从事间谍活动遭判刑16年，不过他否认犯行。

惠兰的家属透过声明对拜登政府努力为此事奔走表达感激，并希望俄国「接受美方此次提议或其他让步」，放惠兰自由。

© 2022 AFP