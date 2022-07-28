伊拉克群众闯国会高歌跳舞 抗议总理提名人选

（法新社巴格达27日电） 伊拉克什叶派教士萨德（Moqtada Sadr）的数百名支持者今天闯入首都巴格达（Baghdad）戒备森严的绿区（Green Zone），在国会里高歌跳舞，抗议对手联盟的总理提名人选。

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警方发射催泪瓦斯以阻止抗议者突破戒备森严的绿区大门，但群众仍一拥而上，进入国会。绿区即巴格达「国际区」，政府建物和外交使馆都坐落于此。

41岁工人阿里（Mohamed Ali）是闯入绿区的数百名抗议民众之一，他说：「我反对现在掌权的贪腐官员。」他后来平静地离开现场。

这波抗议潮是石油矿藏丰富的伊拉克面临的最新挑战。虽然全球能源价格飙升，伊拉克仍深陷政治与社会经济危机中。

萨德的联盟在去年10月选举赢得73席，成为总数329席国会里的最大势力，但远远不足以成为多数，9个月以来，组建新政府的谈判陷入僵局，迟无进展。

抗议群众在国会建物内游荡、挥舞国旗、拍照、高呼口号并欢呼。

总理哈德米（Mustafa al-Kadhemi）呼吁所有抗议民众「立即撤退」，并警告说安全部队会确保「国家机构和外国使馆受到保护，防止安全与秩序遭受任何伤害」。

萨德则在推特（Twitter）上力挺支持者，他写道：「为改革发起革命，拒绝不公与贪腐。」

抗议民众反对曾任人权部长与米桑省（Maysan）省长的苏达尼（Mohammed al-Sudani）竞选总理一职，他是亲伊朗联盟「协调架构」（Coordination Framework）推出的候选人。

「协调架构」吸引了来自前总理马里奇（Nuri al-Maliki）政党和亲伊朗「法塔联盟」（Fatah Alliance）的国会议员。「法塔联盟」是以什叶派为首的前准军事组织「人民动员」（Hashed al-Shaabi）的政治分支。

© 2022 AFP