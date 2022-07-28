佛洛伊德遭压颈致死案 再有2警被判刑3年及3年半

（法新社华盛顿27日电） 美国非裔男子佛洛伊德（George Floyd）2020年5月遭警察压颈致死，引发全美各地抗议种族不公。2名涉案的明尼苏达州明尼阿波利斯市前警察今天被判刑入狱。

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法新社报导，美国地方法院法官麦格纳逊（Paul Magnuson）判处28岁的亚历山大．康（J. Alexander Kueng）3年有期徒刑，以及36岁的陶杜（Tou Thao）3年6个月有期徒刑。

亚历山大．康和陶杜因未制止另一名警察萧文（Derek Chauvin）以「不合理的武力」对付佛洛伊德，并「刻意漠视」佛洛伊德的医疗需求，今年2月因侵害佛洛伊德的公民权而被判有罪。

亚历山大．康、陶杜和萧文等4名警察当时获报指称佛洛伊德以一张20美元假钞买菸后，赶赴现场逮捕佛洛伊德。

根据旁观者录下的影片，萧文在逮捕过程中，以膝盖紧压上铐的佛洛伊德颈部，长达近10分钟，最后导致佛洛伊德昏迷死亡。

萧文因谋杀罪被判逾20年有期徒刑，目前正在狱中服刑。

第4名前警察雷恩（Thomas Lane）也因侵犯佛洛伊德的公民权于2月被判有罪，入狱服刑2年6个月。

美国司法部助理部长克拉克（Kristen Clarke）声明表示：「所有4名涉及佛洛伊德死亡悲剧的警察都已被联邦法院判处有罪、入狱服刑，为他们的犯罪行为负起责任。」

他说：「联邦政府起诉涉及佛洛伊德死亡的所有警察，应传达了明确有力的讯息，即司法部绝不容忍任何执法人员非法滥用职权，或伤害美国民众。」（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2022 AFP