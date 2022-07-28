俄发言人：与美换囚仍在商谈中 尚无协议

（法新社莫斯科28日电） 俄罗斯方面今天表示，俄国与美国针对可能换囚所展开的谈判正在进行中，但「还没有」就互换监禁中的美国女篮球星格林纳和俄国军火商布特一事达成协议。

广告 继续浏览后续

俄罗斯外交部发言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）发表声明说，「谈判尚未获致具体成果」；并说，俄方希望「双方利益」都能纳入考量。

美国昨天宣布，已向俄方提出「实质建议」，以争取格林纳（Brittney Griner）和已退伍陆战队队员惠兰（Paul Whelan）获释。

美国国务卿布林肯（Paul Whelan）不愿证实报导所说，美方愿以释放布特（Viktor Bout）换取格林纳和惠兰的自由。

布林肯只表示，他「未来几天」将与俄国外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）交谈。这将是俄军2月24日入侵乌克兰以来，两人首次电话交谈。

现年55岁的布特在美服刑，是个引人注目的俄国囚犯，他的事迹2005年拍成了一部有关军火走私的电影「军火之王」（Lord of War），由好莱坞男星尼可拉斯凯吉（Nicholas Cage）主演。

布特之妻昨天表示，布特对可能换囚之事一无所知。

© 2022 AFP