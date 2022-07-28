保加利亚迎18个月内第4次国会选举

（法新社索菲亚27日电） 保加利亚筹组新政府的努力今天宣告失败，预计今年10月举行国会提前选举，这将是保国在18个月内第4次进行国会改选。

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保加利亚最大的两个政党已两次未能在国会240席中取得执政所需的多数席位，分别是即将下台的总理佩特科夫（Kiril Petkov）领导的自由派政党「我们继续变革」（PP），以及3度担任总理的波瑞索夫（Boyko Borisov）领导的中间偏右「保加利亚公民欧洲发展党」（GERB）。

总统拉德夫（Rumen Radev）随后责成社会党人进行最后尝试，希望拼凑出一个执政联盟，避免这个欧盟最穷的成员国举行2021年4月以来的第4次国会选举。

但社会党人今天未能说服国会议员对他们所提的6个月新联合政府计划进行投票。社会党国会小组负责人斯维伦斯基（Georgy Svilenski）告诉记者：「在此情况下，明天我们将把未完成的任务交还给拉德夫总统。」

拉德夫随后料将解散国会，任命一个看守政府并在两个月期限内举行新的选举，最有可能的时间是在10月初。

然而，分析人士预测，新的「僵局国会」（Hung Parliament）将让筹组政府变得更加困难。

最近的民意调查显示，新的选举将导致一个严重碎裂的国会，届时会分裂成多达7个政党，GERB将以21.5%至23.6%领先，PP以大约20.2%至21.5%居次。

政治不稳定恐加剧保加利亚的经济危机，保国通货膨胀率已达到24年来最高水平，俄罗斯入侵乌克兰后关闭了天然气供应，即将卸任的内阁正忙着寻找替代方案。

缺乏一个能够运作的国会，也将危及保加利亚取得欧盟提供的57亿欧元（约台币1730亿元）复苏基金，以及保国2024年加入欧元区的计划。

© 2022 AFP