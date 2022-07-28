教宗方济各访加拿大 谴责意识形态殖民

（法新社魁北克27日电） 罗马天主教教宗方济各（Pope Francis）今天向加拿大高阶官员发表演说时谴责「意识形态的殖民」，并再次针对加国原住民早年遭受长达数十年的虐待提出道歉。

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在场官员则敦请教宗采取进一步行动，达成「真正的和解」。 全球13亿天主教徒的领袖教宗方济各本周展开具有里程碑意义的加拿大之行，最新的行程是今天在魁北克发表演说。在先前的行程中，他已对天主教会在早年教会寄宿学校虐待原住民儿童所扮演的角色表示强烈歉意。

85岁的教宗方济各今天抨击早年「可恶」的学校体制，并再次表示他「深感羞愧和悲伤…我再次请求宽恕许多基督徒对原住民所犯下的错误」。

他揶揄过去的「殖民主义心态」，并补充说：「现今也有许多形式的意识形态殖民，与现实生活相冲突，扼杀人们对其价值观的自然附属关系，并试图根除他们的传统、历史和宗教关系。」

他赞扬多元文化主义，誓言要促进原住民的权利，并「在亲如手足的耐心旅程中前进…为治愈与和解而努力」。 加拿大政府自1800年代末期至1990年代为止，将约15万名儿童送进由天主教会经营的139所寄宿学校，切断他们与原生家庭、母语和自身文化的连结，是一项失败的强制同化政策。

许多原住民儿童在寄宿学校受到校长和教师肢体虐待和性侵，估计数以千计的孩童死于疾病、营养不良或照顾不周。自2021年5月以来，加拿大在这些学校的旧址陆续发现超过1300座无名冢。加拿大真相与和解委员会曾于2015年形容这段历史是「文化灭绝」。

© 2022 AFP