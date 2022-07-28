美众院：枪商售AR-15家族步枪 10年来赚逾10亿美元

（法新社华盛顿28日电） 美国国会众议院一个委员会今天指出，全美枪械制造商过去10年来销售AR-15家族半自动步枪的获利达10亿美元以上。在连连发生残忍的大规模枪击事件后，国会议员在听证会对枪械商进行质问。

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民主党籍众议员马洛尼（Carolyn Maloney）表示：「枪械业者制造的致命武器充斥着我们的邻里、学校甚至教堂，他们因此致富。」

「即使枪械杀害的美国人比以往任何时候都多，但没有任何制造商采取甚至是最起码的措施来关注他们产品所造成的死伤状况，这岂止是不负责任而已。」

丹尼尔防务公司（Daniel Defense）执行长丹尼尔（Marty Daniel）在众院监督暨改革委员会（Committee on Oversight and Reform）举行的听证会上为自己的公司辩护。这家公司的产品被德州尤瓦尔迪（Uvalde）一名男子用来射杀了19名学童和2名教师。

丹尼尔说：「这项听证会或明或暗的目的是要中伤、归咎和企图禁止现已流通的2400万把运动步枪，但这些步枪都是合法拥有，并被数百万美国人用来保护家园和亲人。」

他表示：「我认为，我们国家的因应态度不须关注枪械的种类，而须关注可能犯下大规模枪击案的那类人。」

监督暨改革委员会的共和党籍议员也反驳民主党籍议员的质问。肯塔基州众议员柯默（James Comer）说：「枪械制造商并未引起暴力犯罪，是罪犯制造暴力犯罪。」

他表示：「我们将继续维护所有守法枪械拥有者的权利，他们安全地使用、存放和携带枪械，包括AR-15突击步枪。」

监督暨改革委员会的调查报告指出，枪械商有时会使用一种行销策略，将拥有枪械形容成年轻男子证明自己男子气概的方式。

马洛尼（Carolyn Maloney）说，这种行销手段「令人深感不安，具剥削性而且不顾后果。简言之，枪械业者是从无辜美国人流出的血液中获利」。

© 2022 AFP