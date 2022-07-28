美联邦参议院通过晶片法案 提振国内半导体生产

（法新社华盛顿27日电） 在智慧型手机、汽车和武器等各种产品所需的微晶片短缺之际，美国联邦参议院今天通过「晶片法案」（CHIPS Act）以提振国内半导体生产，接下来将交付联邦众议院表决。

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法新社报导，这项法案将挹注520亿美元用于提升国内半导体生产，以及未来5年逾1000亿美元用于研究发展。

这项法案在参院罕见获两党支持，以64票同意、33票反对的结果通过，有17名共和党籍参议员加入民主党行列投下赞成票。

美国总统拜登乐见参院通过此案，他说，此案将「加速在美国制造半导体，降低从汽车到洗碗机等各种商品的售价。」

拜登在声明中说：「这也将创造就业机会…在美国的高薪工作。」

「这意味着美国供应链将更具韧性，我们将不再如此依赖外国提供美国消费大众及国家安全所需的关键技术。」

晶片大多是在亚洲制造，全球半导体供应因COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情封锁措施而受到严重干扰，引发晶片短缺，继而导致去年汽车生产减缓及物价飞涨。

美国联邦参议院今天通过的「晶片法案」版本将向美国半导体制造厂提供390亿美元资金，另外130亿美元用于研发。

韩国鲜京集团（SK Group）昨天才宣布将大举在美国投资半导体和其他尖端产业。鲜京集团表示，计划「扩大对美投资220亿美元，包括半导体、绿色能源和生物科技领域，将在美国创造数以万计高科技、高所得的新工作机会」。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

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