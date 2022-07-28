菲北部强震5死上百伤 数百起余震民众难安眠

（法新社马尼拉28日电） 菲律宾北部昨天发生规模7强震，当地人士今天表示已出现数百起余震，焦虑的居民露宿在外。菲律宾总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）则飞往灾区勘灾。

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有关当局表示，艾布拉省（Abra）昨天上午发生强震后，已知有5人丧生，150多人受伤。

这起强震波及山区，引发山崩、建筑物倒塌，数百公里外首都马尼拉的高楼大厦也在摇晃。

艾布拉省首府邦贵（Bangued）一名餐厅老板说：「昨天过后，几乎每15、20分钟就发生余震。许多人昨夜睡在外面，几乎每个家庭都是如此。」

当地地震机构说，地震过后测得800多起余震，包括24起强到有感的余震。

联合国教科文组织（UNESCO）列为世界遗产的维甘市（Vigan City）是南伊罗科斯省（Ilocos Sur）观光胜地，当地在西班牙殖民时期建造的数百年历史建筑因地震受损。

省长辛松（Jeremias Singson）表示，省内460栋建筑物受影响，包括班泰钟楼（Bantay Bell Tower）有部分崩塌。

辛松说：「我们的观光业和小店家真的受到影响。」中央社（翻译）

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