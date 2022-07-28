香港人权恶化 联合国人权事务委员会：须废止国安法

（法新社日内瓦27日电） 联合国人权事务委员会今天对香港人权恶化发出警讯，特别呼吁香港废除北京当局两年前实施的全面性国家安全法。

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联合国人权事务委员会（UN Human Rights Committee）表示，委员会「对过度广泛解读和任意实施国安法深感关切」。

委员会在报告中说，香港应该「采取具体措施废除目前的国安法」，同时不予执行。香港政府则严厉抨击这份报告。

联合国人权事务委员会负责监督公民与政治权利国际公约（International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR）的实行情况，由18名独立专家组成，属联合国任命，但不代表联合国发言。

联合国人权事务委员会指出：「自2020年颁布国安法以来，据称有超过200人以危及国家安全为由遭到逮捕，其中包括12名儿童。」

香港2019年掀起大规模挺民主的抗议浪潮，当局在全面镇压示威活动时，于2020年颁布「香港特别行政区维护国家安全法」，宣告颠覆国家政权、分裂国家、从事恐怖活动及勾结外国势力为犯罪行为。

国安法生效后，反对派遭到瓦解，多数民主派主要人士逃出香港、遭到解职或监禁。

由于中国未认可公民与政治权利国际公约，联合国人权事务委员会不审查中国状况，但1997年香港主权从英国移交给中国后生效的「香港特别行政区基本法」确立了香港的半自治状态，公民与政治权利国际公约据此在香港实行。

香港政制及内地事务局发言人说，联合国人权事务委员会持续发出无事实根据的批评，令当局十分失望。

他说：「许多（香港）人民在2019年6月到2020年初发生严重暴力冲突期间无法享受到权利与自由，应强调颁布国家安全法是为了恢复民众的权利与自由。」

联合国人权事务委员会在报告结论中感叹，国安法不符合公民与政治权利国际公约，是在「未与（香港）公众和公民社会协商的情况下」制定。

© 2022 AFP