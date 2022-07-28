3名外籍登山家攀巴基斯坦高峰 下落不明恐已死亡

（法新社伊斯兰马巴德28日电） 巴基斯坦一名官员今天表示，3名外国登山家在巴基斯坦最北部险峻的喀喇昆仑山脉上失踪，恐已死亡。

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全球一共有14座海拔超过8000公尺的高峰，其中5座就在巴基斯坦境内，目前正值攀登旺季。

巴基斯坦北部吉尔吉特-巴尔蒂斯坦（ Gilgit Baltistan）旅游单位一名高阶政府官员告诉法新社，加拿大籍的卡提叶（Richard Cartier）和澳洲籍的伊金（Matthew Eakin）在世界第2高峰K2上失踪，而英国籍的韩德森（Gordon Henderson）在攀登世界第12高峰布洛德峰（Broad Peak）下落不明。

这名官员说：「在找到尸体之前，我们不能宣布他们死亡。我们祈祷能找到活着的人，但机会非常渺茫。」

英国皇家空军（Royal Air Force）在脸书上表示，空军联队指挥官韩德森7月19日在海拔8051公尺的布罗德峰失踪。伊金和卡提叶上周末在有「野蛮之峰」（Savage Mountain）之称的K2上失踪。

根据巴基斯坦登山俱乐部（Pakistan Alpine Club）的数据，本季攻顶的纪录骤降，140多人登顶海拔8611公尺的K2，其中20人为女性。

© 2022 AFP