俄罗斯独立媒体新报面临威胁 当局恐吊销证照

（法新社莫斯科28日电） 俄罗斯仅存的独立新闻媒体之一「新报」（Novaya Gazeta）今天表示，俄国媒体监管机构已经要求吊销他们的网站版和印刷版许可证。

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新报在今年3月底宣布暂停出刊，直到俄罗斯侵略乌克兰的战争结束为止。新报总编辑穆拉托夫（Dmitry Muratov）去年才获得诺贝尔和平奖。

新报是在二度收到俄罗斯国家资讯科技、通讯及大众传媒监察机构（Roskomnadzor）的涉嫌违规警告后，才宣布暂停出刊。

在俄罗斯当局全面禁止批评侵乌战争的严格法规下，新报暂停运营是为了避免被彻底停刊。

穆拉托夫当时指出，这些来自当局的警告，是对于新报先前报导俄国军事行动和评估战争「损失及破坏」的报复。

新报今天表示，俄罗斯国家资讯科技、通讯及大众传媒监察机构诉诸法院，要求吊销新报网站的媒体许可证。

新报透过声明提出质疑说，不知为何现在提出这样的要求，「是政治因素吗？现在有什么不是政治因素？」

塔斯社（TASS）报导，俄罗斯国家资讯科技、通讯及大众传媒监察机构今天表示，他们已经要求吊销新报的印刷版发行许可证。

新报则指出，他们会在法庭上捍卫自身的权利。

© 2022 AFP