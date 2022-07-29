匈牙利总理称要避免混种 美国痛批

（法新社维也纳28日电） 匈牙利极右派总理奥班（Viktor Orban）说要避免制造「混种民族」（peoples of mixed-race），引发华府痛斥。他今天替自己辩护，称他是基于「文化」角度发言。

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奥班在访问邻国奥地利时告诉记者，「有时候我说话的方式会令人误解…我的发言是基于文化方面的…角度」。

奥班23日在位于罗马尼亚川索维尼亚（Transylvania）的匈牙利裔社区发表谈话时，要民众避免和「非欧洲人」生下混种婴儿，引发批评声浪。

奥班的长期顾问埃热迪（Zsuzsa Hegedus）26日宣布请辞，谴责奥班发表「纯纳粹言论」。 美国今天斥责他的发言「不可饶恕」。美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）向媒体宣读美国打击反犹太主义特使利普斯塔特（Deborah Lipstadt）的声明。

利普斯塔特在声明指出，「在纳粹大屠杀（Holocaust）过去75年后」，奥班「发言的本质，令人无法饶恕」。

普莱斯也说，美国及其全球盟友团结一致，享有相同价值观。「我们听到奥班总理的发言，并没有反映出把美国和匈牙利连系在一起的共同价值。」

奥地利总理内哈默（Karl Nehammer）稍早在与奥班的联合记者会中说，这项议题已经「以平和且清楚的方式…获得解决」。他并称，他的国家「强烈谴责…任何形式的种族主义或反犹太主义」。 国际奥斯威辛委员会（The International Auschwitz Committee）呼吁欧盟，特别是内哈默，必须和「奥班的种族主义论调」保持距离。

奥班4月在国会选举赢得压倒性胜利后，奥地利是第一个邀请他到访的欧盟国家。

除了种族争议外，两人还商讨俄罗斯入侵乌克兰造成的能源安全问题。

© 2022 AFP