反军政府示威冲突 瘫痪几内亚首都

(法新社几内亚首都康纳克立28日电) 西非国家几内亚的民众走上街头示威,对军政府恢复民主进程的处理方式表达不满,今天让首都康纳克立陷入停摆状态,发起抗议的组织称有一人中弹身亡。

这场抗议活动是在上周筹画,但西非经济共同体(ECOWAS)主席恩巴洛(Umaro Sissoco Embalo)今天声称,已说服军政府缩短恢复民主的进程。几内亚军政府尚未证实这项说法。

在比索(Bissau)举行的记者会上,恩巴洛与法国总统马克宏(Emmanuel Macron)一起发表谈话,指他最近已说服几内亚军政府加速恢复民主。 「捍卫宪法国民阵线」(National Front for the Defence of the Constitution, FNDC)表示,在康纳克立(Conakry)郊区哈姆达拉耶(Hamdallaye),有一人被子弹击中身亡,另有数人受伤。当局尚未证实相关死亡消息。 捍卫宪法国民阵线为具有影响力的政治联盟,号召民众参加这波示威活动,谴责军政府在2021年夺取政权后,「单方面管控」有关恢复文人统治事宜。 捍卫宪法国民阵线指责军方领导人「系统性拒绝」进行「可信赖对话」,来讨论限定过渡时期长短。

恩巴洛则说:「我在康纳克立与ECOWAS委员会主委一起,让军政府了解高峰会的决定,几内亚的民主过渡期不能超过24个月。」 他补充说:「他们提出36个月的过渡期,但我们成功地说服了他们。」

法新社报导,今天上午,在首都几个被视为反对派据点的地区,年轻示威者与警方爆发冲突。

抗议者架起路障并烧毁轮胎,警察则动用催泪瓦斯,来驱散投掷石块的小群众。一条平时挤满人的商业大道(Boulevard du Commerce),到中午时分几乎空无一人。 捍卫宪法国民阵线活动负责人狄亚洛(Ibrahima Diallo)告诉法新社说:「很高兴我们成功号召了示威活动,这真完美。」 「这座城市到处都很安静,政府陷入瘫痪,这对我们来说是重大成功。」(译者:纪锦玲)

