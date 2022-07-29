德国拚节能 柏林古迹不打灯

（法新社柏林28日电） 在俄罗斯减供天然气的威胁下，德国首都柏林开始关闭打亮市内古迹的聚光灯，作为全国努力节省能源行动的一环。

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柏林官员本周表示，包括红砖砌成的柏林市政厅、国家歌剧院（State Opera House）和沙洛屯堡宫（Charlottenburg Palace）等约200座建筑物和地标，晚上将会陷入黑暗。

主责环境事务的柏林市官员贾拉施（Bettina Jarasch）昨天表示：「鉴于俄罗斯对乌克兰的战争及能源政策的威胁，我们对于能源要尽可能小心谨慎，这点相当重要。」

隶属绿党的贾拉施说，因应措施包括消费者及各行各业，还有公共机构，他认为这是「做出可见贡献的正确做法」。

贾拉施的办公室表示，这项政策从昨晚开始适用于6座古迹，最终将在未来4周内涵盖200栋建筑物和地标及其1400盏聚光灯。

德国总统史坦麦尔（Frank-Walter Steinmeier）本周说，他将让自己位于蒂尔加滕公园（Tiergarten）的贝尔维尤宫（Bellevue Palace）官邸外墙晚间熄灯，希望藉此树立榜样。

德国数座城市也跟进节能行动，汉诺威（Hanover）本周宣布公共泳池和运动中心仅提供冷水淋浴的计画。

德国做出的努力还包括少开空调、鼓励搭乘公共运输工具及推广效能更高的莲蓬头。

德国总理萧兹（Olaf Scholz）的中间偏左政府在能源价格因俄乌战争飙升之际，展开全国节能行动；欧洲联盟（EU）本周也同意境内全区减少使用俄罗斯天然气。

官员一再警告，俄国今年冬季可能会减供天然气，以报复西方国家就俄乌战争对俄国祭出的制裁措施。

© 2022 AFP