欧盟发现迹象 高层官员手机遭间谍软体骇入

（法新社布鲁塞尔28日电） 法新社今天根据所见一封信函内容报导，欧盟执委会发现所属一些高层官员的手机中，有遭受间谍软体「飞马」（Pegasus）入侵的迹象。

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这封7月25日写给荷兰籍欧洲议会党团领导人英特薇（Sophie in't Veld）的信中指出，欧盟执委会司法执行委员瑞恩德斯（Didier Reynders）表示，苹果公司（Apple）于2021年11月通知他，他的智慧型手机可能遭受Pegasus软体入侵。

Pegasus可以开启手机的摄影镜头或麦克风，并撷取手机内资料。数家媒体报导，世界多国政府曾使用此一软体来监视对手，导致Pegasus去年陷入争议。

瑞恩德斯在信中表示，欧盟内部调查并未「证实Pegasus曾经成功入侵他的或其他欧盟工作人员的个人或专业设备」。

但「有几项装置检查发现了危害指标」，但「要将这些线索确定地归咎于某特定肇事者，这并不可能」。

出于安全考虑，这封信并未提供执委会调查发现的进一步细节，调查目前仍在进行中。

英特薇是欧洲议会这项调查的一环，以探究欧盟会员国使用Pegasus软体的相关指控，特别是在匈牙利、波兰和西班牙。

在利用Pegasus骇入高层政治人物行动电话的丑闻发生后，西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）上个月矢言加强监督国家情治机构。

瑞恩德斯表示，欧盟执委会已去函匈牙利、波兰和西班牙，要求他们提供更多使用Pegasus的资讯。

匈牙利和波兰则回应，使用Pegasus是出于正当的国家安全理由。（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP