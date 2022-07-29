泽伦斯基视察港口 监督首艘谷物出口船装载作业

（法新社基辅29日电） 乌克兰总统办公室今天表示，在联合国及土耳其促成乌国与俄罗斯达成协议后，泽伦斯基总统视察了南部一座港口，监督谷物装上一艘土耳其船舶以待出口。

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法新社报导，根据乌克兰总统办公室的声明，泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）说，「战事开打以来的第一艘出口船舶正在装填货物，这是一艘土耳其船」。

总统办公室发布的切尔诺莫斯克（Chornomorsk）港口影片显示，泽伦斯基站在一艘名为Polarnet的船舶前。

总统办公室声明说，根据一项要把受制于俄罗斯海上封锁的数百万公吨滞留谷物销往全球市场的计画，出口作业可能在「未来几天」展开。

声明提到：「我方已有充分准备，并向我们的伙伴联合国及土耳其发出了这方面的所有讯号，我们的军队会确保安全。」

声明引述泽伦斯基的话指出：「基础设施部长正与土耳其方面及联合国进行直接接触，我们正等候他们发出可以开始的讯号。」

总统办公室表示，谷物出口作业将透过多艘船舶一起展开，这些船舶早在俄国军队2月入侵时已完成货物装填，只是因为战事爆发而无法出航。

解除俄罗斯封锁的协议，是为了缓和全球粮食危机。在这项危机下，世界上一些最贫穷国家的粮价已出现飙涨。

© 2022 AFP