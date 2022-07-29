网友抱怨越来越TikTok化 Instagram恢复原推送方式

（法新社旧金山28日电） Instagram最近修改部分功能，但在名媛姐妹金卡戴珊和凯莉詹纳等用户纷纷抱怨Instagram变得越来越像TikTok，并连署反对后，Instagram表示将暂停更动。

广告 继续浏览后续

科技新闻通讯服务Platformer今天报导，金卡戴珊（Kim Kardashian）和凯莉詹纳（Kylie Jenner）本周在Instagram发文，呼吁「让Instagram变回Instagram」，停止愈改愈像TikTok。

这个口号源自于美国请愿网站Change.org。请愿书写道：「让我们回到最初的Instagram，看在老天爷的份上，请记住Instagram背后的用意是为了分享照片。」截至28日晚上，已获超过22万9000名网友连署。

Instagram执行长莫瑟里（Adam Mosseri）本周稍早在推特（Twitter）发布影片对此争议做出回应，他在影片中表示，这些功能仍在开发中，并在少数用户中进行测试。

改变的功能包括模仿TikTok播放短影片，以全萤幕形式显示内容，还有推送使用者未追踪的陌生内容。

莫瑟里今天接受Platformer编辑纽敦（Casey Newton）采访时说：「我很高兴我们冒险了。但我们绝对需要后退一大步，重新组织。」

© 2022 AFP