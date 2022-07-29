美夫妻冒用死婴身分数十年 被起底曾是苏联情报员

（法新社华盛顿29日电） 一对冒用过世婴儿名字、在美国生活数十年的夫妇，今天遭联邦探员逮捕，两人遭控盗窃身分和谋反政府。当探员搜索住家时，赫见两人身着苏联情报单位制服的旧照。

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普莱姆罗兹（Walter Primrose）与妻子莫里森（Gwynn Morrison）都生于1955年，今天在夏威夷落网。根据文件，探员搜索这对夫妇住家时，发现一张两人身穿苏联国家安全委员会（KGB）制服的照片。

一位联邦法官认为这名丈夫有潜逃出境的风险，昨天裁定持续羁押，这名妻子则将于下周出庭。

根据起诉书，这对夫妇1970年代在德州一起念书，并于1980年在当地结婚。基于不明原因，两人在1987年冒用佛特（Bobby Fort）和蒙塔古（Julie Montague）的身分，这两个婴儿早在几年前就去世，并被埋葬在附近墓地。

这对夫妇随后于1988年以假身分再次结婚。1994年，假冒佛特的先生进入海岸防卫队（Coast Guard）服务20年，然后担任国防部承包商。

这对夫妻多年来靠着假身分取得数种正式文件，包括驾照和好几本护照。

尽管起诉书未指控两人涉及间谍行动，但一份反对两人保释的文件表明这是一个复杂的案件。

联邦检察官康诺斯（Clare Connors）表示：「联邦探员查获写给这对夫妇的许多信件，收件人姓名包括巴比（Bobby）、茱莉（Julie）、华特尔（Walter）或葛温（Gwynn）等等。」显示他们使用多个别名。

探员还发现这对夫妇身着KGB制服的照片。

康诺斯表示，莫里森一位亲戚告诉探员，当罗马尼亚过去仍受苏联统治时，莫里森就住在罗马尼亚。

© 2022 AFP