美肯塔基州豪雨酿暴洪 至少8死

（法新社肯塔基州杰克逊28日电） 美国中南部肯塔基州州长贝希尔（Andy Beshear）今天表示，豪雨引发暴洪，在肯塔基州东部造成至少8人丧生，部分居民受困屋顶和树上。 世界各地近几个月来受到极端气候侵袭，科学家指出，这些事件是气候变迁的显着迹象。

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肯塔基州长贝希尔告诉美国国家广播公司（NBC）当地分社WLEX说：「这将是近期记忆中最严重的洪灾，极具破坏性且致命。」

他说：「死亡人数最后可能会攀升至两位数，现在据信可以确认的至少有8人死亡，但数字似乎每小时都在增加。」

罹难者包括培里郡（Perry County）的一名81岁妇人。 贝希尔说，救援人员已经从空中救援了「20至30人」。他之前表示，民众逃到屋顶或爬到树上来躲避洪水，等待救援。

在肯州阿帕拉契地区（Appalachian），许多道路已经变成河流，毁损的汽车散落各处，褐色泥泞的洪水拍击着低洼处的民宅屋顶。

部分地区通报24小时内累积雨量超过20公分。

在肯塔基河北岔口怀特斯堡（Whitesburg），通常每年此时河水深度为1到2英尺，如今却暴涨到惊人的20英尺，远高于先前创下的14.7英尺纪录。

贝希尔说，州内有6个郡宣布进入紧急状态，已派遣4架国民兵（National Guard）直升机协助救援工作。 肯塔基州鱼类和野生动物部（Kentucky Department of Fish and Wildlife）也派遣橡皮艇执行水上救援。

贝希尔说，全州约有2万5000户民宅断电，许多家庭无水可用。 美国国家气象局（National Weather Service）表示，当地仍有洪水泛滥风险，并警告还会降下更多豪雨。

白宫新闻秘书尚皮耶（Karine Jean-Pierre）说，美国总统拜登已听取了洪水的相关简报。

© 2022 AFP