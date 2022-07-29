英国首相之争 保守党苏纳克、特拉斯党员面前交锋

（法新社里兹28日电） 英国保守党成员苏纳克（Rishi Sunak）和特拉斯（Liz Truss）为了接替首相强生（Boris Johnson）而进行激烈决斗，今天首度在同党党员面前互相质问对方。

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内阁反弹、阁员相继辞职迫使丑闻缠身的强生下台后，保守党基层党员将选出新党魁。这场在英格兰北部里兹（Leeds）进行的竞选造势是全国12场向党员拉票活动的第一场。 党魁之争的结果将于9月5日揭晓。在英国面临生活水准低迷之际，特拉斯矢言当选后将立即减税，在保守党党员民调中建立起强大的领先优势。

在外交政策方面，两位竞争者都利用这场辩论来延续强生对乌克兰的坚定支持，并抵抗中国与日俱增的集权势力崛起，同时从定义模糊的「英国脱欧机会」中获益。

外交大臣特拉斯曾在约克郡里兹一个富裕的郊区就读中学，她说自己在约克郡的成长经历赋予她「勇气、决心和直言不讳」。 她对现场党员说：「我的朋友，这就是我认为唐宁街现在所需的东西。」

前财政大臣苏纳克则谴责特拉斯的「童话经济」，矢言要先抑制飙升的通货膨胀，但也坦承自己在这场选战中居于下风。

到目前为止，苏纳克和特拉斯进行两场面对面电视辩论都相当激烈，不过26日进行的第2场辩论因TalkTV主持人在直播中昏倒而立即喊卡。 富有的前金融家苏纳克也反击了来自特拉斯阵营对他在时尚方面昂贵品味的刻薄攻击，特拉斯阵营的攻击旨在显示苏纳克在艰难时期与老百姓脱节。

苏纳克说：「这与我穿什么鞋子、穿什么西装无关，而是攸关我要为这个国家做什么事。」这番话虽博得掌声，不过苏纳克也遭一名提问者指责他在强生背后捅刀。

© 2022 AFP