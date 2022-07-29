菲律宾通报首起猴痘病例 患者有海外旅游史

（法新社马尼拉29日电） 世界卫生组织（WHO）宣布将猴痘疫情列为国际关注公共卫生紧急事件（PHEIC）不到一周，菲律宾官员今天证实国内出现首起猴痘确诊病例，该名确诊者曾有海外旅游史。

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菲律宾官员并未透露确诊者性别，仅表示患者年龄为31岁，并在昨天接受即时聚合?连锁反应检测（RT-PCR）后验出阳性反应。

卫生部官员何佳儿（Beverly Ho）表示：「确诊病例先前曾去过有猴痘病例纪录的国家。」

她还说：「已记录10名密切接触者，其中3人来自同一家庭。所有人都被建议隔离，并接受卫生部的监测。」

西非和中非国家以外的世界各国及地区，自今年5月起通报的猴痘确诊病例大幅增加。

世卫组织秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）27日表示，世卫已收到78个国家通报的超过1万8000起确诊案例，其中7成位于欧洲，25%在美洲。

谭德塞还说，从5月猴痘疫情爆发以来，已出现5起死亡案例。

菲律宾当局试图阻止可能的恐慌，声称猴痘不像COVID-19（2019冠状病毒疾病）。

菲律宾总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的新闻主管官员安赫莱斯（Trixie Cruz-Angeles）表示：「猴痘不像COVID能轻易透过空气传播且可能致死。」

何佳儿指出，菲律宾正与美国合作以取得猴痘疫苗。

© 2022 AFP