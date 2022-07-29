西北非三能源国商讨天然气管线输欧 欲甩对俄依赖

（法新社阿尔及尔28日电） 官方媒体报导，非洲能源大国阿尔及利亚、奈及利亚和尼日今天签署一项有关大型天然气管线计画的合作备忘录，这项计画将提供欧洲取代俄罗斯天然气的未来潜在能源供应。

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跨撒哈拉天然气管线（Trans-Saharan Gas Pipeline）计画将输送数十亿立方公尺的天然气，先从西非的奈及利亚运出，向北行经尼日，再到阿尔及利亚，管线全长约4128公里。

然后，可以透过跨地中海管道（Transmed）运送到义大利，或是透过油轮出口。

阿尔及利亚通讯社（APS）报导，阿尔及利亚能源部长阿卡布（Mohamed Arkab）今天跟奈及利亚石油资源部长席尔瓦（Timipre Sylva）和尼日石油、能源暨再生能源部长桑尼（Mahamane Sani）就这项计画进行会谈。

合作备忘录的内容虽然没有公开，不过随着俄罗斯侵略乌克兰的战争开打后，天然气价格飙升，这项沉寂许久的计画在近几个月引起人们兴趣。

跨撒哈拉天然气管线计画于2009年首次被提出时，建造费用估计约100亿美元。

除了服务欧洲市场，天然气还可以转移到管线沿途或沙赫尔地区（Sahel）其他地方的市场。

© 2022 AFP