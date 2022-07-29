诺奖得主尤努斯遭控挪用公款 孟加拉下令调查

（法新社达卡28日电） 孟加拉肃贪机关今天表示，已对2006年诺贝尔和平奖得主、微型贷款先驱尤努斯（Muhammad Yunus）展开贪腐调查，指控他在担任乡村电信公司（GT）董事长期间挪用公款。

广告 继续浏览后续

法新社报导，82岁的尤努斯因致力消除贫困而在国际上声誉卓着，但在国内因劳资纠纷和长期与总理哈希纳（Sheikh Hasina）不和而名声受损。

孟加拉肃贪委员会（Anti-Corruption Commission）表示，正在调查尤努斯和「乡村电信」 （Grameen Telecom ，GT）董事会其他成员涉嫌挪用公司员工分红情事。

乡村电信的董事会还被指控洗钱和挪用297.7亿孟加拉币（约新台币95亿元），并窃取另外500万美元（约新台币1.5亿元）的劳工福利基金。

目前未取得尤努斯对此置评。

孟加拉劳动法规定，所有企业须提供员工5%的利润分成。

就在几个月前，乡村电信同意支付5000万美元来解决心怀不满的员工长期以来的法律纠纷，这些员工提起100多起诉讼，声称公司未付款，剥夺分红。

尤努斯是乡村电信的创始人；乡村电信拥有孟加拉最大行动电话运营商的数十亿美元股份。 尤努斯于1980年代创立乡村银行（Grameen Bank），向数千万农村妇女提供小额信用贷款，帮助消除孟加拉赤贫而声名大噪，因促进经济发展而获得2006年诺贝尔和平奖。

尤努斯经常在世界各地演说，享誉国际，但近年来在国内遭遇一连串麻烦。他在2011年被迫辞去乡村银行常务董事职务，他的支持者将此归咎于他与总理哈希纳的冲突。 尤努斯之后为被免职一事在法院诉讼失败，哈希纳指控他以高利率「吸穷人的血」。

先前世界银行（World Bank）决定取消一项供孟加拉首都达卡（Dhaka）附近筑桥的12亿美元贷款计画，哈希纳也将此归咎尤努斯。

尤努斯一直否认自己影响了世银的决定。这项计画后来卷入了贿赂丑闻。

经过多年的施工延误，这座桥梁终于在上个月开放使用，哈希纳藉机说，尤努斯耽误完工应被「丢到河中」。（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP