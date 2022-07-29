达赖喇嘛吁信徒保持慈 无论中国昔日对藏人种种作为

（法新社印度列城28日电） 西藏精神领袖达赖喇嘛今天访问印度偏远的拉达克（Ladakh）地区，跟信徒说「尽管中国对西藏人有种种作为」，大家还是要保持慈悲心。

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这是达赖喇嘛自COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发以来，首度访问印度北部达兰萨拉市（Dharamshala）以外地区，造访与中国交界的寒冷沙漠地区拉达克。

达赖喇嘛在列城（Leh）外进行长达两个小时的布道，他在布道会结束时说：「尽管中国对西藏人有种种作为，我们仍不应失去慈悲心。」

来自拉达克的数以万计佛教徒聚集在拉达克谢瓦泽广场（Shewatsel Teaching Ground），聆听达赖喇嘛的教义。

官员说，尽管天公不作美，现场仍约有4万人参与达赖喇嘛的布道，许多人挥舞着宗教旗帜。

数以百计的警察与准军事人员在现场守卫，并在所有通往布道会的道路站岗，当地的行动网路遭切断，身穿栗色与芥末色传统袈裟的僧侣全神贯注聆听达赖喇嘛讲道。

57岁的信徒塔锡（Kanika Tashi）参加达赖喇嘛的布道，他告诉法新社，达赖喇嘛教导佛教徒来世的核心。

他说：「如果我们的心地不善良，祈祷就没有用。我们应该保持心地善良，我们应该互相帮助，而非伤害。」

© 2022 AFP