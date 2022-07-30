俄对乌克兰前线市镇再发动攻击 被指后继乏力

（法新社基辅30日电） 乌克兰官员今天表示，俄罗斯对乌克兰前线市镇再次发动攻击，至少在乌南杀害1人，并命中了哈尔科夫（Kharkiv）一所学校。但英国情报首长指出，俄军其实已后继乏力。

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乌南尼古拉耶夫市（Mykolaiv）市长辛克维奇（Oleksandr Sienkevych）表示，俄军火箭昨夜轰击市内两个住宅区，造成1人死亡。尼古拉耶夫邻近乌军试图展开反击的地点。

辛克维奇在社群平台Telegram贴文说，另有6人在遇袭时受伤，俄军的攻击造成「门窗破损，阳台被毁」。

乌克兰总统办公室表示，乌军已对俄军在赫松州（Kherson）前线后方的仓库和阵地进行攻击。

乌克兰第2大城哈尔科夫当局说，市内一座教育设施今天凌晨遭到S-300防空系统飞弹攻击，部分被毁。

乌东顿内茨克州（Donetsk）州长表示，俄军昨天的攻击造成当地6位平民丧生，15人受伤。俄军攻击主力就集中在顿内茨克。

州长说，州内斯拉夫扬斯克市（Sloviansk）一处公车站今早也在俄军攻击下受创，但无人员伤亡通报。这座城市是俄军的重大攻击目标。

英国军情六处（MI6）处长摩尔（Richard Moore）今天在社群媒体贴文说，俄军在乌克兰的作战行动已「后继乏力」。

© 2022 AFP