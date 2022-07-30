俄驻英使馆吁绞死被俘乌军 乌克兰官员大力谴责

（法新社基辅30日电） 俄罗斯驻英国大使馆今天呼吁以「羞辱」方式处决被俘的乌克兰亚速军团（Azov regiment）战士，这番言论随即引来乌克兰官员的严厉谴责。

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法新社报导，俄国大使馆发布上述推文之际，俄罗斯控制的乌东顿内茨克一座关押乌克兰战俘的监狱遭到炸毁，俄乌相互指控是对方所为。乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，这起攻击事件造成50多人丧生，据称其中也包括亚速军团成员。

莫斯科驻伦敦大使馆在深夜发布的推文中写道：「亚速好战分子应该被处决，但不是被行刑队处死，而是应该被绞死，因为他们不是真正的士兵。他们应该羞辱地死去。」

据称推文还搭配一段影片。影片内容显示在俄罗斯控制的乌国南部港市马立波（Mariupol），一对夫妇声称他们在亚速钢铁厂（Azovstal）的激烈战斗中遭到乌军炮击。这则推文发布后，遭推特认定违反其「仇恨行为」相关规定。 乌国统幕僚长叶尔马克（Andriy Yermak）随后也在Telegram发文痛批，「俄罗斯是个恐怖主义国家。在21世纪，只有野蛮人和恐怖分子才能在外交层级讨论有人应该被绞死一事。俄罗斯是支持恐怖主义的国家，根本不需更多证据就能证明。」

今年5月，包括亚速军团成员在内的马立波守军同意投降，结束对当地乌军最后据点亚速钢铁厂长达数周的围攻。此后，莫斯科军队俘虏了约2500名士兵。

先前称为亚速营（Azov Battalion）、现在改称亚速军团的亚速特战分遣队（Azov Special Operations Detachment）于2014年由极右翼分子创立，起初在乌克兰东部对抗亲俄分离主义分子，之后纳入国家卫队，受内政部指挥。

© 2022 AFP