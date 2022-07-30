致命病毒肆虐 瑞士动物园3头亚洲象丧命

（法新社苏黎世29日电） 一种致命病毒最近席卷瑞士苏黎世动物园，1个月内3头亚洲象先后罹病身亡，专家尚不知道如何阻止这种病毒传播。

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瑞士最大城市苏黎世（Zurich）的这座动物园目前只剩5头大象在园内1万1000平方公尺的大象围栏内游荡。

6月底，两岁的公象乌梅施（Umesh）成为「大象内皮性疱疹病毒」（Elephant endotheliotropic herpesvirus，EEHV）的首位受害者。几天后，它8岁的姐姐欧梅莎（Omysha）跟着病逝。

7月23日，另一只5岁母象鲁瓦妮（Ruwani）也染病去世。

它们因这种会让年轻亚洲象内出血和器官衰竭的疱疹病毒快速死去。动物园管理员马提（Pascal Marty）告诉法新社，在人工饲养环境下，这种病毒是「导致2岁到8岁大象死亡的主要原因」。

他说，这种病毒也能让野外的大象丧命，但要进行检测「有点困难」。

疱疹病毒潜伏在几乎所有大象身上，无论是野外还是人工饲养的，但在某些情况下会突然变得很致命，几天内便让染病大象一命呜呼。

马提说：「我们仍不知道它为何发生以及何时发生。」

动物园剩下的5头亚洲象皆已成年，园方让它们聚集在年轻家庭成员和同伴的遗体周围数小时。马提说，给动物「足够的时间道别很重要」。

他说：「它们是否悲伤很难说，因为悲伤是人类的事。」不过他强调，大象是高度社会化的动物，因此有必要给它们机会了解自己群体中某位成员已经与世长辞。

「对它们来说，了解这头象已不再是我们团队的一部分，非常重要。」

© 2022 AFP