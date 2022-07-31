传宾拉登家族捐查尔斯王子慈善基金百万英镑

（法新社伦敦31日电） 英国星期日泰晤士报（Sunday Times）报导，英国王储查尔斯王子成立的慈善信托接受来自美国911恐怖攻击事件首脑欧萨玛．宾拉登家族100万英镑（约新台币3658万元）捐款。

广告 继续浏览后续

虽然没有迹象显示宾拉登家族成员有任何不法行为，但事件的曝光使得查尔斯王子（Prince Charles）的慈善机构受到更多的检视。这些慈善机构之前已因传闻涉及不法行为而受到冲击。

报导中引述消息人士表示，多位顾问敦促查尔斯不要接受来自宾拉登家族族长的巴克．宾拉登（ Bakr bin Laden ）和宾拉登兄弟夏费克（Shafiq）的捐款，夏费克是欧萨玛．宾拉登（Osama bin Laden）同父异母兄弟。

尽管受到信托基金和办公室顾问的反对，查尔斯亲王2013年在伦敦的克莱伦斯宫（Clarence House）会见巴克时，同意接受这笔对威尔斯王子慈善基金（Prince of Wales Charitable Fund，PWCF）的捐款。

威尔斯王子慈善基金主席杰西尔（ Ian Cheshire）表示，当时这笔捐款获得5名董事的同意。

英国警方今年2月对查尔斯王子另一个慈善基金会展开调查，这是关于一名沙乌地阿拉伯商人涉嫌以捐款换取王室荣衔的丑闻。

王子基金会（The Prince's Foundation）执行长佛西特（Michael Fawcett）在媒体披露他和一名沙乌地商人的关系后，原本同意暂停职务，但在内部展开相关调查后，去年已经请辞。

成立于1986年的王子基金会并不在慈善委员会（Charities Commission ）的监管范围内，但有向苏格兰慈善监管机构（Scottish Charity Regulator）注册。

苏格兰慈善监管机构去年9月对媒体披露王子基金会接受一名曾犯下洗钱罪行的俄罗斯银行家捐款，自行展开调查。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2022 AFP