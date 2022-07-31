史瓦帝尼王国下议院议员补选 民主派人士获胜

（法新社史瓦帝尼王国首都姆巴巴内31日电） 史瓦帝尼王国流亡海外的民主派国会议员西梅莱恩之妻今天在补选中获胜，拿下原本属于丈夫的席位。民主派人士表示，此举显示民众对改革的持续支持。

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西梅莱恩-史瓦德（Nomalungelo Simelane-Zwide）昨天在补选中以53%的得票率，当选西福法内尼（Siphofaneni）选区的下议院新议员。西福法内尼位于首都姆巴巴内（Mbabane）东南方约80公里处。

当局今天公布补选结果后，西梅莱恩-史瓦德感谢所有史瓦帝尼民众「托付我在国会代表他们的重责大任」。

西梅莱恩-史瓦德的夫婿是民主派议员西梅莱恩（Mduduzi Gawuzela Simelane）。史瓦帝尼去年爆发一波要求民主改革的抗议活动后，西梅莱恩遭警方追缉而流亡南非。

原名史瓦济兰王国的史瓦帝尼王国，是非洲唯一的君主专制国家。

人权团体表示，去年警方暴力镇压要求民主改革的抗议活动，造成46人死亡。警方则表示，死亡人数为37人。

西梅莱恩等人组成的议员团体呼吁改革复杂的非政党选举制度，批评人士表示，现行的选举制度是为了确保现任国王恩史瓦帝三世（King Mswati III）不会面临国内的异议声浪。 另有两位民主派议员则因在抗议活动扮演的角色而被控「恐怖主义」和谋杀罪名，将面临审判。

西梅莱恩今年3月因缺席超过20个会期，自动丧失国会席次，触发了这次的补选。

自1980年代流亡至今的反对派人士马兹布拉（Arafat Matsebula）表示，对于不满现任国王恩史瓦帝三世及其政府的西福法内尼民众来说，这是一大胜利。

© 2022 AFP