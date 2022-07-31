塞内加尔国会选举 反对阵营拚共组执政联盟

（法新社塞内加尔达卡31日电） 西非国家塞内加尔选民今天投票选举国会议员，反对阵营期盼选举结果迫使总统萨尔（Macky Sall）共组执政联盟，并将力阻萨尔2024年可能竞选第3任期的野心。

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现年60岁的萨尔2012年当选总统，任期7年；2019年连任，任期5年。外界指责他想要打破两届的任期限制，于2024年再度参选。

萨尔目前对此议题态度仍然不明确，但他的支持者若在今天投票中失败，有可能打乱这类计画。 投票所于格林威治时间上午8时开放，下午6时关闭。

这场单轮投票将决定塞内加尔一院制国会165个席次未来5年谁属。总统支持者目前掌控国会。

塞内加尔国会议员由直选并依比例代表制产生，其中53席为全国比例代表名单，97席由国内各省得票多数者当选，其余15席由侨民选举产生。

今年有8个联盟竞选，包括主要反对派联盟「解放人民」（Yewwi Askan Wi），其中最知名成员桑可（Ousmane Sonko）在2019年总统大选中排名第3。

但由于技术原因，桑可和联盟其他成员已被禁止参加今天的选举。 在选举前，解放人民联盟与前总统瓦德（Abdoulaye Wade） 领导的联盟「拯救塞内加尔」（Wallu Senegal）已经联手。

两个联盟已同意合作致力取得国会多数席位，并且「迫使成立共治政府」。他们还想逼迫萨尔放弃2024年参选希望。

© 2022 AFP