总统选情不乐观恐不认输 巴西50万人连署护民主

（法新社里约热内卢30日电） 选情不乐观的巴西总统波索纳洛，抨击公共机构和投票系统，让各界忧心他若败选，可能不会轻易认输，因此巴西国内有超过50万人连署，要「捍卫民主」。

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距离10月巴西总统大选只剩两个月，现任总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）在民调中落后，前总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）暂居领先。

2019年上台的波索纳洛，时常攻击1996年起就开始使用的电子投票系统，让人们担心若他选输，可能不会接受败选的结果。

对此，圣保罗大学（University of Sao Paulo）法学院提出「捍卫民主」请愿书，截至今天中午为止已获超过54万6000人连署。

虽未提及波索纳洛，但请愿书的作者写道：「我们正经历民主出现重大危机的时刻，国家的机构面临风险，还有影射将不会尊重选举结果（的言论）。」

请愿书的连署人包括前最高法院的法官、知名歌手布华奇（Chico Buarque）等数名艺术家。

请愿书写道：「毫无根据及未经证实的攻击，质疑了选举程序，和巴西社会历经千辛万苦才得以实现的民主法治状态。」

「威胁对抗其他机构…煽动暴力和造成机构裂解是让人无法容忍的。」

最近的民调显示，波索纳洛的支持度落后2003年至2010年掌权的前总统鲁拉一大截。

其他签署请愿书的人，包括银行业联合总会、圣保罗（Sao Paulo）商业联合总会。

有鉴于波索纳洛4年前当选时，曾获商界大力支持，这些商界团体加入连署，被认为意义重大。

© 2022 AFP