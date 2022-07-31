扎营生火泡茶 伊拉克群众占据国会

（法新社巴格达30日电） 伊拉克示威群众稍早占领国会，并在国会内外扎营、似乎准备长期抗争之际，志工们今天搭乘皮卡车来回出入保护国会的防御工事「绿区」，送上热食冷水。

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据法新社记者报导，在伊拉克安全部队注视之下，1名男子生火烧茶，另1名男子卖着香菸。

国会大厦内，有些群众坐在议员的办公桌前，另一些人则在附近晃来晃去，拿起手机拍摄。

抗议群众在国会大厦外的花园入口处搭起巨大帐篷，妇女带着孩子，和什叶派教士萨德（Moqtada Sadr）的其他支持者一起搭着营地。

萨德在伊拉克什叶派占多数的社区拥有忠实的追随者，他所属联盟在去年10月选举赢得73席，成为总数329席国会里的最大势力，但远远不足以成为多数。

抗议者马蒂（Umm Mahdi）说：「决策者是萨德，他叫我们回家，我们就会离开。服从萨德是最重要的事。」

另1名示威者胡笙（Zeinab Hussein）则说，她「离开家和家人」，加入静坐。

就像许多抗议者一样，胡笙希望终结贪腐。她说，贪腐让富产石油的伊拉克甚至连基本公共服务都没有。

「为什么伊拉克没电？卖石油赚来的钱都去哪儿了？」

萨德支持者闯入国会的导火线，是因为不满敌对联盟的总理提名人选。

但政治腐败以及公共服务残破，却是伊拉克人普遍的民怨。

来自巴格达什叶派社区萨德市（Sadr City）的35岁男子海达（Sayed Haidar）抱怨说：「贪腐已扩散到所有政府部门。」

「没有政党关系，没人可以从国家或政府部门拿到任何东西。」

© 2022 AFP