斯里兰卡总统邀各党议员 共组团结政府

（法新社可伦坡31日电） 斯里兰卡新总统威克瑞米辛赫办公室指出，总统已经正式邀请国会议员加入由所有政党参与的团结政府，以展开痛苦改革，图振兴破产经济。

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岛国斯里兰卡历来最严重经济危机引起人民公愤，前总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）被迫出逃海外并且辞职，威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）本月稍早继任。

威克瑞米辛赫昨天与中部坎地（Kandy）佛教圣寺佛牙寺（Temple of the Tooth）举足轻重的僧侣开会时概述治国计画。

那是他就任后首度会见这些具影响力的佛教僧侣。办公室引述他告诉对方说：「做为总统，我期盼展开新的旅程。我想要聚集各政党共同开展此一旅程，组成由所有政党参与的政府。」

他已致函所有议员请求他们参与团结政府。

拉贾帕克萨胞兄马兴达．拉贾帕克萨（Mahinda Rajapaksa）5月间辞去总理后无人接替，已经73岁、本来是在野党国会议员的威克瑞米辛赫因而第6度出马担任总理。

经济危机引发民怨沸腾，数以万计抗议人士攻破总统府，拉贾帕克萨7月9日出逃后，威克瑞米辛赫又被选为总统。

逃到新加坡的拉贾帕克萨于5天后辞职，威克瑞米辛赫先成为代理总统，后来经国会表决确认接掌政权。

斯里兰卡2200万人口忍受着停电、创纪录的高通货膨胀，以及粮食、燃料、药品短缺，时间长达数月之久。

自从去年底以来，斯里兰卡就用光外汇存底，无法支付最基本进口物资。政府4月份外债债务违约达510亿美元，并与国际货币基金（IMF）就纾困方案进行谈判。

威克瑞米辛赫告诉僧侣，今年经济将进一步下滑，估将收缩7%，不过明年可望复苏。

他说：「我正致力重新稳定经济，以2023年、2024年之前国家能够增长的作法重整经济。这是个艰难任务，但如果现在不做，将会变得更困难。我们应该思考该不该试着提供药方把病人医好，还是就这么让病患撒手人寰。」

他提到，当前通膨率已飙升至60.8%，而且恐怕还会继续升高。

© 2022 AFP