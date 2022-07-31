欧连尼夫卡战俘营遭炸 乌克兰吁联合国与红十字会伸援

（法新社基辅30日电） 俄罗斯能源巨头俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）今天暂停向拉脱维亚供应天然气之际，乌克兰宣布，已要求红十字会（Red Cross）和联合国探视被俄罗斯军队关押的乌军战俘。

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关押乌军战俘的欧连尼夫卡（Olenivka）监狱昨天遭炸，造成数十人死亡。

乌克兰人权官员卢比涅茨克（Dmytro Lubinetsk）在国家电视台上说，已要求红十字会和联合国人权观察团（United Nations Human Rights Monitoring Mission）前往欧连尼夫卡。

他说，红十字国际委员会（ICRC）已提出请求，但尚未获得俄方的批准。

乌克兰总统泽伦斯基昨天表示，由联合国和红十字国际委员会促成的亚速钢铁厂（Azovstal）战士投降协议，包括安全保障。

他呼吁这两个组织以担保人的身分出面介入。

与此同时，拉脱维亚天然气营运商Conexus Baltic Grid向拉脱维亚通讯社（LETA）证实，俄罗斯天然气工业公司已通知暂停供气，但其他供应商仍继续供应天然气。

俄罗斯天然气工业公司在社群媒体Telegram表示，「今天，俄罗斯天然气工业公司暂停对拉脱维亚供应天然气…因为违反」采购「条件」。

俄罗斯天然气工业公司已于27日大幅删减透过北溪（Nord Stream）管线输送到欧洲的天然气供应量，砍至只剩运量的20%左右。

俄罗斯天然气工业公司上周才结束北溪管线10天维修工作恢复输送，25日便宣布要将供气量缩减到每日3300万立方公尺，是复供后输送量的一半。

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