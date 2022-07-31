民主刚果东部战乱 联合国：数千儿童被迫逃离家园

（法新社金夏沙30日电） 联合国儿童基金会（UNICEF）今天表示，民主刚果东部有数千名儿童不得不逃离家园，以躲避维安部队与叛军组织「3月23日运动」（M23）的战火。

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UNICEF发布声明说，3月以来，「超过19万人被迫逃离他们位在鲁丘鲁（Rutshuru）与尼拉贡戈（Nyiragongo）地区的村庄，其中半数为儿童」。

UNICEF民主刚果代表雷提（Grant Leaity）在造访位在北基伍省（Nord-Kivu）的鲁丘鲁之后，今天说：「数千民孩童身处风险之中，有着极其有限的管道来取得度过这场危机所需的基本社会服务。」

雷提不久前造访鲁丘鲁地区并会见流离失所的民众。他表示，由于民众不敢返回家园，情况恐要持续一阵子。

M23现踪使得鲁丘鲁近几个月暴力再起，这支叛军组织这段时间持续与民主刚果政府军交战。

M23是一支由前图西族（Tutsi）主导的叛乱组织，虽于2013年遭击溃，但去年底又操戈攻击政府军和联合国维和人员，并拿下多个地区的控制权。

民主刚果政府指控卢安达支持这支叛乱组织；卢安达否认这项指控。

© 2022 AFP