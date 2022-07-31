猴痘扩散 西班牙同志族群求自保

（法新社马德里31日电） 猴痘病毒（monkeypox virus）来势汹汹，位居前线的西班牙同志族群纷纷采取行动，包括禁欲、不去夜店、减少性伴侣、赶快接种疫苗，都是他们自保的手段。

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来自首都马德里（Madrid）的35岁男子安东尼奥（Antonio）是夜店和性爱派对常客，然而随着猴痘病例持续增加，他决定行动。安东尼奥说：「碰上这个猴什么的东西，我宁愿小心一点，不再做爱、跑趴，等到打完疫苗有点免疫力后再说。」

西班牙昨天通报第2起猴痘相关死亡病例，在非洲以外的地区，只有巴西也传出猴痘病故案例。

根据世界卫生组织（WHO），5月初以来，全球除非洲外共发现超过1万8000起病例。西班牙疫情相较他国更为严重，卫生部急难与警示协调中心通报共4298人感染。

在全球病例攀升的情况下，世卫呼吁当前猴痘主要感染族群━有男男性行为的人━限制性伴侣人数。

安东尼奥说，猴痘跟COVID-19（2019冠状病毒疾病）不一样，早就有疫苗了，但安东尼奥与其他男同志认为当局做的不够。非政府组织（NGO）也谴责当局缺乏预防行动、疫苗短缺，以及猴痘被污名化，就算世卫已宣布猴痘是「国际关注公共卫生紧急事件」（PHEIC）还是这样。

丹麦药商「巴伐利亚北欧」（Bavarian Nordic A/S）的天花（smallpox）疫苗Imvanex（欧洲名，在美国称Jynneos）已被认定对猴痘具防护力。安东尼奥每天午夜登入官方网站，花了3周才预约到疫苗。有人开玩笑说，抢疫苗手速得跟抢美国巨星碧昂丝（Beyonce）演唱会门票一样快。

西班牙目前为止只收到6月底到货的5300剂疫苗，卫生部拒绝回应法新社的评论要求。

卡布瑞拉（Nahum Cabrera）属于西班牙各地逾50个LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别及酷儿）机构组成的团体FELGTBI+ NGO，他坚持高风险族群都得赶快接种疫苗，换言之，不只是男同志，也包括拥有多重性伴侣、常跑性爱俱乐部和LGTBI三温暖的人。

卡布瑞拉还说，一般大众可能误认自己很安全而掉以轻心，以为只有跟男性发生性行为的男性才会感染。他并提到，18至46岁人士都是接种对象。再年长一点的人则打过天花疫苗，欧洲已于1970年代初期根除天花。

非政府组织Imagina MAS成员萨洛（Ivan Zaro）表示：「我们正面临一场影响LGBTI族群的公卫紧急事件，所以人们以为不重要、不严重。这跟40年前面对爱滋病毒HIV时一模一样。」

32岁影像导演哈维耶（Javier）7月初感染猴痘，在医院度过3天，隔离3周后他才告诉亲友。哈维耶只有单一性伴侣，至今仍不知道自己是怎么得病的。他说：「我警告每一个人，这是传染病，大家都可能感染。」

感染猴痘的初期症状包括高烧、淋巴腺肿大、出现类似水痘的皮疹等，通常会在2到3周后自行痊愈，有时候可能得等一个月。

© 2022 AFP