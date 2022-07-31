疑挪威领事侮辱俄人影片疯传 莫斯科发声谴责

（法新社莫斯科30日电） 一段疑是挪威驻俄罗斯领事艾灵森（Elisabeth Ellingsen) 在饭店柜台侮辱俄罗斯人的监视录影画面在社交媒体网站曝光后，今天遭俄罗斯外交部谴责是「离谱」行径。

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法新社报导，据称与俄罗斯安全部门关系密切的Mash频道，在通讯软体Telegram发布的这段监视录影画面显示，一名被介绍是挪威驻俄国北极圈城市莫曼斯克（Murmansk）领事艾灵森的女性，在等候饭店腾出一间干净房间时情绪似乎很激动。

在Mash频道剪辑过的片段中，这位女性说： 「我痛恨俄罗斯人…给我一个房间就好了…我习惯要干净的房间，我来自斯堪的那维亚半岛（Scandinavia）。」

截至今天下午为止，这段影片浏览次数已超过50万次。

俄罗斯外交部发言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）在Telegram表示：「俄罗斯外交部正考虑对这种仇恨、民族主义以及仇外的离谱行径作出回应。」

挪威外交部表示，对这件事「深表遗憾」。

挪威外交部向法新社说：「影片中表达的情绪并不反映挪威政策，也不反映挪威对俄罗斯和俄国人民的态度。」挪威外交部并说，他们外交部正「透过适当的管道」处理这件事。

根据挪威驻莫斯科大使馆的网站指出，考虑双边关系「艰难」，挪威驻莫曼斯克总领事馆自7月1日起暂时关闭。

挪威外交部未具体说明，监视录影带所拍事件究竟是发生在领事馆暂时关闭之前或之后。（译者：纪锦玲）

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