蒲亭签署俄罗斯新海军准则 点名美国和北约是最大安全威胁

（法新社圣彼得堡31日电） 俄罗斯总统蒲亭今天在俄国「海军日」签署新的俄罗斯海军准则，将美国寻求主宰世界海洋以及北大西洋公约组织（NATO）扩张，视为俄罗斯所面临的最大威胁。

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篇幅55页的海军准则写道，俄罗斯国家安全和发展面临的「主要挑战和威胁」，是华盛顿「主宰世界海洋的战略目标」以及北约军事基础设施向俄罗斯边界移动。

准则称：「俄罗斯独立的内外政策面临来自美国及其盟国的对抗措施，他们的目标是维持在世界上的主导地位，包括海洋。」

准则称，莫斯科将致力强化探勘北极和当地矿产资源方面的领先地位，并透过增强北方舰队和太平洋舰队的潜力，来维持北极的「战略稳定」。

准则还提到希望经由俄罗斯的北极海岸，开发一条从欧洲到亚洲「安全且有竞争力」的海上航线「东北航道」（Northeast Passage），并确保其全年运作。

准则称：「今天的俄罗斯若没有强大的舰队，便无法生存…俄罗斯将坚定且坚决地捍卫其在世界各个海洋的利益。」

蒲亭在前帝国首都圣彼得堡举行的俄罗斯「海军日」视察后发表简短演说，盛赞沙皇彼得大帝（Tsar Peter the Great）使俄罗斯成为海上强权，并提高俄国在全球的地位。

© 2022 AFP