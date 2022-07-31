逾百法国议员联名谴责艾尔段打击叙北库德族

（法新社巴黎30日电） 政治立场左派为主的100多名法国国会议员，今天就土耳其总统艾尔段对付叙利亚北部库德族人的「战争政策」予以谴责。

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法国议员在星期日发行的周报 「星期日报」（JDD）发表声明称，就在世界其他地方将目光聚焦乌克兰、俄罗斯战争罪行在当地与日俱增之际，艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）正「计划对叙利亚北部库德族人，发动数不清的血腥攻势」。

大部分来自左派和生态政党的民选代表、国会议员、上议院参议员在声明中说：「西方国家不能再视而不见。」

部分右翼共和党（LR）人和总统马克宏（Emmanuel Macron）的执政党也加入行列。

他们呼吁西方「保证会保护在欧洲土地上的库德族活动人士和团体」。

艾尔段威胁要对叙北库德族人控制地区展开新一波军事攻势，他想要在当地建立一道30公里深的缓冲区。

过去6年间，土耳其已经对叙利亚发动一系列攻势，最近一次是在2019年。时任美国总统川普决定撤离当地美军后，土耳其就对库德族民兵进行广泛空中和地面攻击。

艾尔段敦促俄罗斯和伊朗支持他的行动，上周在3方高峰会中指出：「我们将继续打击恐怖组织」。

© 2022 AFP