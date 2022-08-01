上司逼当性奴 以色列女狱警称遭囚犯性侵

（法新社耶路撒冷31日电） 以色列1名女狱警控诉上司逼她当「性奴」，让她在曾任职的最高安全层级监狱内遭1名巴勒斯坦囚犯多次性侵；以色列总理今天允诺调查。

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以色列媒体多年来盛传，在戒备森严的吉尔波（Gilboa）监狱，有女狱警遭囚犯性侵。

去年9月，吉尔波监狱6名巴勒斯坦囚犯从牢房内的排水管挖地道逃狱的新闻跃居全球头条后，监狱管理阶层再受检视。

过去1年传出，部分以色列媒体称吉尔波为「皮条所」，因为盛传这座监狱男上司下达的命令，会让女狱警陷入难以抵抗囚犯攻击的处境。

1名自称曾在吉尔波任职的女性上周在网路以不具名方式透露，她曾遭1名巴勒斯坦囚犯多次性侵。她说，上司把她「转交」给那名囚犯，让她成为他的「私人性奴」。

她说：「我不想被性侵，被一次又一次地侵犯。」

女子的委任律师巴瑞克（Keren Barak）上周末在以色列「第十二频道」（Channel 12）证实这名女性的证词，表示她的委托人受尽折磨，必须接受心理谘商。

以色列总理拉皮德（Yair Lapid）今天回应此事时告诉内阁：「无法（容忍）1名士兵在值勤期间遭到恐怖分子性侵。」

「此事必须被调查、也将会被调查，我们会确定这名士兵获得协助。」

© 2022 AFP