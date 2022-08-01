俄乌协议后 首艘乌克兰运谷船驶离黑海敖德萨港

（法新社安卡拉1日电） 土耳其国防部表示，自从乌克兰、俄罗斯与土耳其、联合国签下具里程碑协议后，首艘乌克兰运谷船今天驶离黑海港口敖德萨。

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土耳其国防部在声明中说：「悬挂狮子山共和国（Sierra LeoneRazoni）旗帜，载有玉米的的货轮Razon上午8时30分（台北时间下午1时30分）离开敖德萨（Odessa）港，前往黎巴嫩。」

声明中说：「货轮Razoni离开敖德萨港后，将前往黎巴嫩的黎波里（Tripoli），预料8月2日先抵达伊斯坦堡。在伊斯坦堡接受检查后，该船将继续接下来的行程。」乌克兰方面表示，该船载了2万6000吨玉米。

这艘货轮1996年出厂，长186公尺，宽25公尺，最高载运量3万吨。

7月22日，乌克兰、俄罗斯两国，与土耳其、联合国签下一份具有里程碑意义的协议，其目的是要减缓因为黑海粮食运输受阻，进而造成的全球性粮食危机。

土耳其7月27日在伊斯坦堡成立一个特别联合协调中心，负责监督出口。该中心的工作人员有来自交战的俄乌两国文官及军事官员，还有土耳其、联合国代表。

他们主要的任务包括监督乌克兰载运谷物的船只是否能依既定路线安全行进，以及进出黑海时是否夹带违禁武器。

乌克兰和俄罗斯这两个全球最大粮食出口国交货受阻，导致价格飙升，这让世界上部分贫穷国家进口粮食的价格，高得令人却步。

联合国估计，全球有近5000万人受到俄乌战争直接影响，开始面临「严重饥饿」。（译者：李晋纬/核稿：陈政一）

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