保加利亚总统解散国会 10月2日提前大选

（法新社索非亚1日电） 保加利亚力图打击国内贪腐势力的改革派执政联盟遭推翻后，保加利亚总统今天宣布国会选举提前在10月2日举行。

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保加利亚总统拉德夫（Rumen Radev）宣布国会明天解散，并定下国会提前选举日期为10月2日，这是保加利亚18个月来第4度大选。改革派联合政府在位仅6个多月。

拉德夫指派他的人口统计和社会政策顾问杜涅夫（Galab Donev）领导过渡政府。

总理佩特科夫（Kiril Petkov）领导的4党联合政府6月遭推翻后，各政党迟迟未能组成新执政联盟。

佩特科夫的政府以反贪为主要诉求，但他的改革动力在小党ITN退出联盟后受到冲击。佩特科夫的政府靠着ITN在有240席的国会中，取得脆弱多数。

ITN退出后，佩特科夫的内阁遭反对党发起的不信任投票推翻，这是保加利亚民主史上首次成功的不信任投票。

分析家指出，提前举行大选可能让国会进入另一个分裂的局面，在亲俄政党势力更强大情况下，组成执政联盟恐更为困难。

近3次民调显示多达7个政党跨过进入国会的4%门槛。

保加利亚是议会共和制，国会每4年选举一次，由拥有240席的国会选出总理。

缺乏正常运作的国会使得法案难以通过，恐导致通膨飙升和俄罗斯切断天然气供应造成的经济危机恶化。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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