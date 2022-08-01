塞内加尔执政联盟称赢国会选举 反对派驳斥

（法新社塞内加尔达卡1日电） 塞内加尔总统萨尔（Macky Sall）的执政联盟声称在国会选举中获胜，但反对派驳斥这是「预先编造多数」。

广告 继续浏览后续

执政联盟领袖托赫（Aminata Toure）昨晚告诉媒体，在全国和海外46个选区中，「我们赢得30个选区」。 「这无疑代表我们在国民议会（National Assembly）中获得多数席次。」

但反对派迅速驳回托赫的说法。 达卡（Dakar）市长狄亚斯（Barthelemy Dias）在民营电台RFM访问中说，这是「粗俗的谎言」和「预先编造的多数」。狄亚斯属于前总统候选人桑可（Ousmane Sonko）所领导的主要反对派联盟。

狄亚斯说：「共治是不可避免的。你们已输掉这次全国性大选。我们不会接受你们的说法，这样胡搞是不成的。」

反对派原希望这次选举结果将迫使萨尔阵营成立共治政府，或力阻萨尔可能竞选第3任期的野心。

在这次选举中，约有700万名塞内加尔人具有投票资格，选举过程未发生任何重大事件。 法新社记者及选举观察员指出，几个投票所的投票率似乎相对来得低。塞内加尔内政部表示，截至下午1时，投票率已达到22%。 初步整体结果预计会在5日前公布。

© 2022 AFP