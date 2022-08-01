巴赫姆特居民是否撤离 陷入两难局面

（法新社乌克兰巴赫姆特31日电） 乌东巴赫姆特遭俄国猛攻，要逃离的人可能得与必须留在当地的亲人分别，不离开的人则要继续过心惊胆跳的日子，是否撤离让人感到两难。

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巴赫姆特（Bakhmut）是顿内茨克（Donetsk）地区少数仍由乌克兰控制的城市之一，现在成为俄罗斯猛攻乌东的主要目标之一。

俄罗斯若成功拿下巴赫姆特，将能控制一条兼具战略价值与补给功能的公路，打通前往该地区枢纽克拉莫托斯克市（Kramatorsk）之路 。

巴赫姆特7万3000名居民中，逾1/3已经逃离当地，当局则是坚持将所有人自该地撤离。

那里曾经是绿树成荫的小镇，如今街市荒芜，当地人日常生活的街道几乎空无一人，路上只有战车开过，和不断对轰的火炮声响，让人胆战心惊。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）7月30日敦促仍住在顿内茨克乌军控制地区的剩余20万平民尽速撤离。

他说：「现在，愈多人离开顿内茨克地区，俄国军队能杀的人就愈少。」

乌克兰政府已经宣布一项强制疏散的命令，并称他们的目标是要在冬季来临前，将所有人带出去，因为用来提供天然气的管线，已在俄乌战争期间遭切断。

绝大多数拒绝离开巴赫姆特的人都有类似的故事，包括太穷、病得太重、年纪太大难以在新的地方重新开始生活等。

一名妇女说：「我的婆婆已经卧病在床5年了，我们不能丢下她。」

最近俄军对该市的袭击，造成3人死亡、多人受伤，让原本认为不论如何都要留下来的人，开始重新考虑。

另一名妇女带着三名孩子，分别是8岁、6岁和2岁，在巴赫姆特的撤离点等待巴士。

那名妇女和孩子泪流满面向留在巴赫姆特的丈夫、父亲道别，「因为有人必须这么做」。

那名妇女的丈夫说：「我们原本预期一切都会好起来，但事与愿违；不过，我觉得孩子的未来仍在这里，因为总有一天局势会再次稳定下来。」

© 2022 AFP