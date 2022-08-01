支持者占据国会 伊拉克教士萨德吁其他派系一同示威

（法新社巴格达31日电） 伊拉克各界对下任总理人选争论不休、政治纷扰持续之际，什叶派教士萨德（Moqtada Sadr）的支持者最近发动示威并占领国会。萨德今天呼吁其他派系，加入这场抗争行动。 选后近10个月，这个富产石油的国家迟迟未能组建新政府，原因是谈判一再失败，以及上月萨德阵营（国会最大集团）国会议员集体辞职。 萨德的支持者昨天无视催泪瓦斯、强力水柱以及高达摄氏47度的高温，拆除通往「绿区」的路障冲进国会。戒备森严的「绿区」是政府机构和使馆所在。

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卫生部表示，至少有100名抗议者和25名安全人员在冲突中受伤，欧洲联盟（EU）也对示威「升级」表达担忧。 在国会睡了1晚的示威者今天似乎不打算离开，志工发放汤、水煮蛋、面包和水给他们。

分析家表示，萨德正挟示威为工具，意图彰显建立新政府时必须尊重他的观点。

萨德今天上推特盛赞「绿区的自发革命」，是朝着「根本性变革的非凡机会」迈出第一步。 他呼吁「大家…支持改革派革命者」。

这一立场遭到他主要的什叶派政治对手、亲伊朗联盟「协调架构」（Coordination Framework）谴责。「协调架构」表示，萨德的言论，无异是「号召发动政变，背叛人民、国家及其机构」。

© 2022 AFP