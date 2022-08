看科莫多巨蜥门票大涨 印尼观光业者串联罢工

(法新社印尼古邦1日电) 印尼科莫多国家公园(Komodo National Park)观光业者今天开始为期1个月的大罢工,抗议政府将门票大涨价。

印尼东努沙登加拉省(East Nusa Tenggara)科莫多岛是全球最大蜥蜴科莫多巨蜥的栖息地,被联合国教科文组织列为世界遗产。

雅加达政府提出要对前往科莫多国家公园看濒危巨蜥的游客收取252美元门票,是现有门票价格约19倍,用高票价限制入园游客人数,藉此保护科莫多巨蜥,从8月1日起生效。

这项决定引发国家公园内仰赖观光及相关产业的当地人不满,今天全部关门抗议。

国家公园入口处城镇拉布安巴佐(Labuan Bajo)的旅游业者塞维安努斯(Servianus Setiawan)表示:「我们别无选择。我们已经传达了所有理性意见和论点,但政府就是不听。」

「我们支持保育科莫多保育,但是门票价格必须合理,让我们可以在保护科莫多巨蜥的同时,也让仰赖观光业的人能够生存。」

东努沙登加拉省长维克多(Viktor Laiskodat)表示,尽管遭遇抗议,新的门票价格将会立刻上路。

他今天对记者表示:「我们承认没有适当传播(门票价格上涨的)资讯。我们会在监测和评估情况的同时,加强讯息传递。」

塞维安努斯表示,至少700名劳工将加入罢工,持续至8月底为止。

旅行社Samin告诉法新社,拒绝参加罢工的人被威胁会遭到「社会制裁」。有一家观光协会威胁,要放火烧了还开门作生意的店家。

当地人表示,门票大幅度涨价会吓跑旅游经费有限的观光客。在COVID-19(2019冠状病毒疾病)疫情高峰期,观光客已经几乎跑光光。

旅馆和餐厅业主马特乌斯(Matheus Siagian)告诉法新社,「我们正在慢慢复苏,但如果客人取消预约,我们会再次崩溃」,「请先让我们有时间痊愈」。

科莫多巨蜥只生存在科莫多国家公园,以及邻近的弗洛勒斯岛(Flores)。根据国际自然保育联盟(International Union for the Conservation of Nature,IUCN),全世界野外现存的科莫多巨蜥(包含成年与幼年)仅有3458只。

