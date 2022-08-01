看科莫多巨蜥门票大涨 印尼观光业者串联罢工

（法新社印尼古邦1日电） 印尼科莫多国家公园（Komodo National Park）观光业者今天开始为期1个月的大罢工，抗议政府将门票大涨价。

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印尼东努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）科莫多岛是全球最大蜥蜴科莫多巨蜥的栖息地，被联合国教科文组织列为世界遗产。

雅加达政府提出要对前往科莫多国家公园看濒危巨蜥的游客收取252美元门票，是现有门票价格约19倍，用高票价限制入园游客人数，藉此保护科莫多巨蜥，从8月1日起生效。

这项决定引发国家公园内仰赖观光及相关产业的当地人不满，今天全部关门抗议。

国家公园入口处城镇拉布安巴佐（Labuan Bajo）的旅游业者塞维安努斯（Servianus Setiawan）表示：「我们别无选择。我们已经传达了所有理性意见和论点，但政府就是不听。」

「我们支持保育科莫多保育，但是门票价格必须合理，让我们可以在保护科莫多巨蜥的同时，也让仰赖观光业的人能够生存。」

东努沙登加拉省长维克多（Viktor Laiskodat）表示，尽管遭遇抗议，新的门票价格将会立刻上路。

他今天对记者表示：「我们承认没有适当传播（门票价格上涨的）资讯。我们会在监测和评估情况的同时，加强讯息传递。」

塞维安努斯表示，至少700名劳工将加入罢工，持续至8月底为止。

旅行社Samin告诉法新社，拒绝参加罢工的人被威胁会遭到「社会制裁」。有一家观光协会威胁，要放火烧了还开门作生意的店家。

当地人表示，门票大幅度涨价会吓跑旅游经费有限的观光客。在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情高峰期，观光客已经几乎跑光光。

旅馆和餐厅业主马特乌斯（Matheus Siagian）告诉法新社，「我们正在慢慢复苏，但如果客人取消预约，我们会再次崩溃」，「请先让我们有时间痊愈」。

科莫多巨蜥只生存在科莫多国家公园，以及邻近的弗洛勒斯岛（Flores）。根据国际自然保育联盟（International Union for the Conservation of Nature，IUCN），全世界野外现存的科莫多巨蜥（包含成年与幼年）仅有3458只。

© 2022 AFP