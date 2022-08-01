美国印尼展开年度联合军演 规模更胜以往

（法新社雅加达1日电） 数千名美国与印尼官兵今天展开为期两周的联合军事演习；华府表示，演习目的是在促进「区域合作，以支持自由开放的」亚洲太平洋地区。

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美国、印尼年度演习「嘉鲁达之盾」（Garuda Shield）今年改称为「超级嘉鲁达之盾」（Super Garuda Shield），将较往年的范围和规模大出许多。

美国及其亚洲盟邦都曾表达，对于中国在太平洋地区日益专断的关切；但华府表示，这次演习目的并非针对任何国家，尽管规模确实较过往演习大出许多。 至少4000名美国与印尼，以及澳洲和新加坡部队都将参与演习，还有首次加入「超级嘉鲁达之盾」演习的日本。 演习地点为印尼西部岛屿苏门答腊（Sumatra），以及邻近新加坡和马来西亚的印尼廖内群岛省（Riau Islands Province）。

负责指挥演习地面作战的美军少将史密斯（Stephen G. Smith）7月29日在雅加达告诉记者，「演习目的是要建立互信、提高凝聚力、相互理解，以及增进能力等」。

他指出，「所以这是一场真正的军事演习，并不是要 恫吓任何对象」。

演习展开的时间点，正值美国联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）率领国会代表团访问亚洲之际，此刻美国与中国的外交关系正陷入紧张。裴洛西办公室并未提及她此行是否造访台湾。 美国总统拜登（Joe Biden）与中国国家主席习近平上周通话，同意未来举行面对面峰会，但习近平也警告华府，在台湾议题上「玩火必自焚」。 这项年度区域性军演预定进行至14日，范围涵盖陆海空军和陆战队演习。印尼官员表示，演习开幕仪式将于3日举行，所有参与演习国家都将出席。

加拿大、法国、印度、马来西亚、韩国、巴布亚纽几内亚、东帝汶和英国将以观察员身分参加演习。

© 2022 AFP