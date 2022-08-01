重启反毒战调查？菲律宾总统：我们不归国际刑事法院管

（法新社马尼拉1日电） 国际刑事法院寻求对菲律宾前总统杜特蒂造成数千人丧生的反毒战争重启调查。现任总统小马可仕暗示，可能不予回应，「我们又不归他们管」，并称无意重新加入国际刑事法院。

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国际刑事法院（International Criminal Court，ICC）对杜特蒂（Rodrigo Duterte）的反毒战争展开初步调查后，杜特蒂治下的菲律宾于2019年退出国际刑事法院。他已于6月30日卸任总统。

ICC法官认为，这场反毒战争犹如对平民发动的非法系统性攻击，去年9月批准展开全面调查，直到马尼拉当局宣称自行针对疑似犯罪行为展开调查，ICC才于两个月后暂停调查。 国际刑事法院首席检察官卡林汗（Karim Khan）6月表示，马尼拉要求推迟调查不具正当性，ICC应「尽速」重启调查。

小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）支持杜特蒂的反毒战争。先前就曾表示不会配合ICC的他今天又有进一步说法。

他告诉记者：「菲律宾无意重新加入国际刑事法院。」

小马可仕靠着与杜特蒂长女萨拉（Sara Duterte）结盟搭档，在5月间压倒性赢得大选，两人分别成为正、副总统。

尽管菲律宾最高法院不接受此一立场，杜特蒂任内仍坚称ICC对菲律宾没有司法管辖权，并拒绝配合该院的调查。

在联合国人权理事会（UNHRC）和国际刑事法院的压力下，菲律宾政府就造成死亡的数百起扫毒行动进行检讨，但仅有少数案件获得起诉，因杀害毒品嫌疑人而遭定罪的警察只有3人。

菲律宾总统府新闻办公室指出，ICC已请菲方对卡林汗重启调查的要求「提出意见」，并要求马尼拉于9月8日前答覆。

小马可仕今天说：「我们要说的是，我们自己也有调查，而且持续在进行，所以何必要他们来调查呢？我们也可能根本不会回应，毕竟我们又不归他们管。」

© 2022 AFP